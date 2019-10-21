現年32歲的連珍羚，今天在桃園全運會代表新北市參加柔道女子第三量級，成功壓制台東縣選手楊宇潔，在這個量級完成六連霸，超越王沁芳保持的五連霸紀錄，成為柔道界第一人。

連珍羚今年連續在兩場大獎賽拿到銀牌，東京奧運積分一路往前衝，可惜在亞大錦標賽銅牌戰左手脫臼，休養了4個月才在8月的東京世錦賽復出，但狀況調整不及止步第三輪。

連珍羚從2009年的第6屆台中全運會開始展開連霸之旅，期間又在彰化、台北、高雄與宜蘭連續奪金，追平了王沁芳保持的紀錄。

今日上午連珍羚擊敗高市莊雪吟以及北市莊于萱，下午金牌戰面對台東縣楊宇潔，雖然一開賽有點亂了陣腳，一度被對手壓制在地，幸好防線未失，脫困後隨即發動攻勢，並且反擊得手，靠著壓制讀秒拿到勝利。

連珍羚賽後表示，4月在阿布達比的亞大錦標賽左手脫臼，當時人身地不熟，只能緊急包紮，隔天立刻安排飛機返國，結果因為高空氣壓導致整個手腫起來，當時心想完了，好在沒有傷到骨頭，現在身上的傷勢完全好了，接下來到年底還有3場比賽，希望能在每場比賽前調整好狀況，以最佳姿態面對每一位對手。

連珍羚說，雖然目前的東京奧運積分還在穩定範圍內，但有了2012年倫敦奧運最終只差4分導致擦身而過的經驗，所以現在都不敢掉以輕心，況且目前的積分再高也不能代表什麼，最終還是要到奧運舞台上一較高下才行。

對於刷新王沁芳連霸紀錄，連珍羚笑稱自己是好運，能在柔道界撐得那麼久，而且還能持續比賽，很高興能改寫學姊紀錄，但開心只能1天，明天就得全心全意地投入訓練，絲毫不能鬆懈。

(中時電子報)