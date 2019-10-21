花蓮10月20日晚間於市區中山路上發生美食外送員與民眾對撞車禍，兩人除多處擦挫傷外並無大礙，但新聞報導傳的沸沸揚揚，也讓不少民眾擔心往後花蓮車禍是否會更多。也有外送員表示，車禍每天都會發生，他們在路上跑自然更容易出事，但並非所有外送員都不守規矩，只是社會往往放大檢視。
花蓮於10月7日迎來轄內第一家美食平台業者進駐，短短不到2周時間，便吸引超過2百位外送員前來瓜分產業大餅，但整日在馬路上馳騁，也讓外送員成為車禍事故發生代名詞。
20日晚間9時許，董姓外送員自市區中山路上由東向西行駛，行經節約街路口左轉時，疑似未禮讓直行車，與對向直行的陳姓女騎士發生擦撞事故，兩人雙雙倒地，全身多處擦挫傷，所幸並無大礙。
外送員車禍事故近月來屢見不鮮，不少民眾認為外送員是交通亂象之一，戲稱「第4寶」，指出外送員常鑽車陣、搶快與不守交通規則等，如今進駐花蓮，為花蓮市區壅塞的交通再添亂象。
但也有外送員跳出反駁說，各地車禍每日都有，只因他們身著外送制服就被放大檢視、實屬不公，他們成天往外跑，事故機率自然較常人高出許。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。