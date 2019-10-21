董姓美食外送員疑似左轉時未禮讓直行車，與陳姓女騎士對撞，所幸兩人都只受到輕微擦挫傷。（民眾提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮10月20日晚間於市區中山路上發生美食外送員與民眾對撞車禍，兩人除多處擦挫傷外並無大礙，但新聞報導傳的沸沸揚揚，也讓不少民眾擔心往後花蓮車禍是否會更多。也有外送員表示，車禍每天都會發生，他們在路上跑自然更容易出事，但並非所有外送員都不守規矩，只是社會往往放大檢視。

花蓮於10月7日迎來轄內第一家美食平台業者進駐，短短不到2周時間，便吸引超過2百位外送員前來瓜分產業大餅，但整日在馬路上馳騁，也讓外送員成為車禍事故發生代名詞。

20日晚間9時許，董姓外送員自市區中山路上由東向西行駛，行經節約街路口左轉時，疑似未禮讓直行車，與對向直行的陳姓女騎士發生擦撞事故，兩人雙雙倒地，全身多處擦挫傷，所幸並無大礙。

外送員車禍事故近月來屢見不鮮，不少民眾認為外送員是交通亂象之一，戲稱「第4寶」，指出外送員常鑽車陣、搶快與不守交通規則等，如今進駐花蓮，為花蓮市區壅塞的交通再添亂象。

但也有外送員跳出反駁說，各地車禍每日都有，只因他們身著外送制服就被放大檢視、實屬不公，他們成天往外跑，事故機率自然較常人高出許。

(中時 )