▲民進黨推出以農業專業進入民進黨不分區的立委蔡培慧，挑戰南投縣區域立委。（楊樹煌攝）

南投縣立委第1選區（草屯、國姓、埔里、仁愛、中寮、魚池），已連任3屆立委的國民黨籍馬文君，對上來勢洶洶的民進黨籍不分區立委蔡培慧，將上演「兩個女人的戰爭」，一般預料，草屯與埔里鎮的得票數應是最後決戰勝負關鍵。

依地方政界分析，南投縣選民結構藍略大於綠，馬文君曾任2屆埔里鎮長及連任3屆立委，20餘年來在地方勤快熱誠服務，贏得的口碑，加上有勤政愛民的縣長林明溱傾力相挺，馬的連任之路應較為穩定。

馬文君是在埔里鎮長欲卸任時，當時1選區立委吳敦義接任行政院長，馬在補選中，擊敗捲土重來的前立委也是縣長林宗男兒子林耘生，成為南投縣首位女性立法委員。2012年競選連任以6成得票率大勝民進黨提名的學者張國鑫，2016年再與張國鑫對決，再以超人氣票數大勝張國鑫，順利3連霸。

最近馬文君又在之法院大爆料，揭露政府＜揮霍＞花大錢搞飛機，6億元能買到的飛機，卻要花17億元用租的，濫用國家資源不手軟；還有在立院質詢時與行政院長蘇貞昌拍桌對嗆，怎能利用中選會「欺負台灣公民，現在連署書做手腳，以後選票也可以做手腳。」強硬的態度變成網紅立委。

民進黨本屆則推出以農業專業進入民進黨不分區立委的蔡培慧，由於蔡是魚池鄉人，魚池與埔里有很深地緣關係，她在921地震後又曾參與重建工作，與各鄉鎮、社區建立起深厚的革命情感。

近年來蔡培慧積極返鄉耕耘，勤走基層，加上有總統蔡英文與行政院各部會雄厚執政資源的挹注，又有埔里、魚池和國姓等綠色及親綠鄉鎮長的奧援，讓蔡培慧如虎添翼，在地方快速建立起堅強實力，讓馬文君的連任之路，腹背受敵，面臨空前的挑戰。

(中時 )