北市就業服務處為迎接年底大量人才需求，廣邀廠商參與徵才活動，於21日至25日邀請10家廠商參與，有網購平台、物流、餐飲、旅館等行業，提供多達307個工作機會，職缺多元且有部份職缺是可於明年過年後上班，邀集有興趣的求職民眾，先行卡位，把握現場應徵的機會，早日找到滿意的工作。

參與的廠商中，包括知名電商美好家庭購物股份有限公司，提供可達34K的電話客服人員等職缺；還有台灣順豐速運股份有限公司，除提供薪資可達4萬元的機、貨車收派員職缺外，也提供薪資可達4萬元的IT工程師、38K的經營管理專員及35K區域客戶銷售專員，並可於明年年後上班。

另外還有華泰大飯店及小鹿文旅2家飯店旅館業參加，其中「小鹿文旅」提供31K起薪的房務員職缺；和德昌股份有限公司的台灣麥當勞餐廳、集山實業股份有限公司的悟饕池上飯包連鎖總部、安心食品服務股份有限公司的摩斯漢堡、王品餐飲股份有限公司的12MINI、築間餐飲集團的南港店，及三商家購股份有限公司的美廉社等，都有職缺。

就服處舉辦的微型現場徵才，分別於21日在景美就服站、23日在景美、西門、北投、信義就服站，24日在信義、西門就服站，25日在內湖就服站，每場活動時間皆為下午2至4時。就服處表示，就業媒合服務完全免費，查詢徵才活動可電詢專線02–23085231。

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