台南購物節邁入第9年，26日將正式開跑，今年參與活動的店家逾1800家是歷年最多，民眾只要消費滿百元就能參加抽獎，有機會把黃金、機票、轎車等大獎帶回家。（莊曜聰攝）

2019台南購物節將於26日登場，活動將延續到年底，今年規畫多項主題，包括「全國嫁妝餅創意競賽」、「台南商展」、「百貨賣場瘋狂購物趣」、「消費滿百登錄抽黃金」、「行動支付無現金市集」、「來台南住一晚」、「網購i台南、消費滿百抽百萬大獎」等，相當豐富，民眾在活動期間只要消費滿100元就能參加抽獎，有機會把黃金、家電、機票、轎車等大獎帶回家。

台南購物節已經邁入第9年，去年營業額突破20億元，今年度招商已逾1800家，並結合各種線上與實體活動，期望能提升店家知名度並帶動商機，今年除了為特約店家強力放送網路與實體活動行銷，還結合手機行動優惠APP，企畫「買一送一、獨家折扣」行銷活動，特約店家消費滿100元就有9組抽獎序號，還有消費發票金額登錄9倍送。

在南紡世貿展覽中心舉行的台南商展，總共有152家、321攤匯集台南在地優質店家集聚在地好味道、特色好伴禮、愛心好公益、生活好品味、風格好時尚、小農好市集、隨選好尬意、親子好時光等8個展區，今年參展廠商也推出眾多破盤優惠，消費滿200元就能抽獎，滿1000元還加碼抽黃金、紅包及福袋。

現在網路購物盛行，這次台南購物節也推出「網購i台南、消費滿百抽百萬大獎」活動，並與知名購物平台GOMAJI、17Life合作推出台南購物節專區，讓不能親臨現場的民眾也能買到台南好物，另外在購物節期間到台南入住指定的33家飯店民宿，上網登錄發票就能抽住宿券等獎品。

(中時 )