彰化縣立鹿港國中驚傳數學科段考疑似考題外洩，導致國二全年級527名學生21日緊急重考；校方澄清，出題是資深老師，一時失慮沿用7年前段考約7成試題，絕非題目外洩。教育處則強調有接獲校方通報，還要釐清責任歸屬。

鹿港國中上周四、五舉辦上學期第一次段考，數學科考試上周四一考完，就有國二學生發現考題內容與某補習班練習卷高度雷同，超過一半以上題目一模一樣，部分家長獲悉後比對，氣憤質疑校方洩題，害得學生全部浪費時間重考，也破壞了原先考試後周末的好心情。

校長李錦仁強調，出題者在校任職近20年，十分資深、教學認真，平日未在外兼職、沒有洩題疑慮；上周第一時間就已發現問題，經調查確認有7名國二生在補習班曾練習過舊題庫試卷，緊急開會決議周一第一堂課重考。

李錦仁說明，本次段考國二數學科包括填充、選擇、計算，等3大類題、共33題，其中有22題來自7年前的考古題，約占七成。並轉述李老師說法，因為擔任3年級班導、又要指導校內躲避球社，實在太忙了，才一時失慮便宜行事。

李錦仁指出，早年段考題目，校方並不會留存建檔，經此事件後，將會加強規範命題時考古題採用原則，該名出題女老師已予口頭告誡，並將召開教師考核會處置。

(中時 )