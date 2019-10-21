環保署與電商平台、包材業者等研商「網購包裝減量指引」，今天也公布「網購包裝減量標章」。（林良齊攝）

環保包裝袋業者從今年起推動可重複使用的包裝袋。（林良齊攝）

近年來電子商務越趨盛行，民眾也習慣網路購物，但為了保護商品，許多商品被過度包裝，據統計，每年使用超過8千萬個包裝箱，環保署與電商平台、包材業者等研商「網購包裝減量指引」，今天也公布「網購包裝減量標章」，預計第一年就可以減少1700公噸的包材。

網購包裝減量指引規劃在108年底前達成包裝材重量應低於包裹總重的10％、封箱膠帶長度應低於包裝箱長度高度總和的2.5倍；109年底前達成包裝材使用單一可回收材質、包裝材使用一定比例以上再生料製作、包裝印刷積小於50％、包裝不用PVC；111年則應達成網購包裝出貨仗用可重複循環的包裝箱比例達10％。

環保署表示，此次與12個網購平台合作，業者每年出貨量約4千2百萬件約，約使用1萬7千公噸的包材，減量指引實施後，預計首年就可以減少1700公噸的包材。

是否要法制化？環保署署長張子敬表示，在法制化前先與業者共同訂定「網購包裝減量指引」，如果實施成效不錯，也考慮再推動法制化，法制化後連境外的電商也能規範。

也有環保包裝袋業者從今年起推動可重複使用的包裝袋，配客嘉執行長葉德偉表示，今年4月至今在18個大專校院推動，學生購買後可把包裝袋歸還給合作的飲料店，還可以獲得折扣，已成功減少2千個包裝盒，未來也會擴大合作通路。

(中時 )