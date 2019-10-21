具有糖廠子弟身分的國民黨台南市立委參選人、前國民黨主席洪秀柱，21日利用跑行程的空檔走訪仁德糖廠。在參觀過程中，洪秀柱除回味兒時的糖廠記憶，感嘆父親坐了3年多的冤獄外，更強調自己在從政路上，始終遵從父親「忠心盡職，勿為名利參與政事」的訓示。

洪秀柱在臉書提及，趁著行程空檔，她請助理們陪她到糖廠冰店走走。對於糖廠，她一直懷抱著一份十分珍貴的情感。她的父親洪子瑜曾任月眉糖廠副廠長，後來坐了3年多的冤獄，全家也跟著居無定所。對於糖廠，她的記憶是甜的，但成長的環境卻是苦的，從小她就是在這樣的逆境中長大。

洪秀柱還說，她父親晚年寫下的回憶錄裡，講述了整個受難過程，雖有遺憾，仍肯定國民黨，並認為這是一個有組織、有理想的革命政黨。但一個好的黨，卻因為有問題的人，所以才發生了「時代的悲劇」。她父親也在回憶錄中寫到：「將來有機會為國家做事，仍當忠心盡職，勿為名利參與政事。合則留，不合則去，切弗戀棧。」這段話成為她在政治路上的座右銘，時時以此自勉。

洪秀柱認為，政治本來就不該是謀取名利的工具，它應該是為蒼生百姓謀求福祉的媒介。因此她從政以來，一直「專職、專一」為理想奮鬥，除了長期在文化教育委員會，也相當重視教育對國家未來的影響，「苦不能苦孩子、窮不窮教育」。

洪秀柱說，一個政府透過民主制度取得政權，應該為百姓解決生存上的困難，為國家找尋正確道路，才能發揮民主精神的價值。但民進黨高喊民主自由，卻倒行逆施，屢屢將中華民國憲法視之無物，還不如好好回到在野，重新思考一下真正的執政之道。

(中時 )