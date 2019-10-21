黃子佼21日主持華視《超級同學會》，被問到網路流傳的台北跨年晚會澎湃演出名單，他大方回應：「五月天確實有趕場，他們在桃園是9點開唱，加上台北跨年又是必應主辦，大家掐指一算也知道。」至於外界最好奇的韓星名單，他露出謎樣微笑，「無風不起浪」似乎意有所指，讓粉絲相當期待。

黃子佼表示，無風不起浪，極有可能大咖韓星指的就是Super Junior。（資料照／超級圓頂提供）

黃子佼、Lulu師徒一起主持台北跨年晚會，目前正在密集討論階段，他前幾天還請Lulu思考新點子，他透露應該會從服裝入手，展示不同的創意。他目前已接下15場尾牙，「因為大環境的關係，尾牙真的越來越少了。」不過雖然景氣如此，他依然不忘做愛心，義氣相挺李炳輝，只要有廠商找李炳輝表演，他的主持費就打9折，目前對方已接到3場，讓他相當感謝外界的幫忙。

近日黃子佼在臉書分享與「小哥」費玉清在活動上相遇，讓他忍不住感慨，「沒有以後了。」原來，他早期是費玉清的御用主持人，因此對此事特別有感，他希望可以在對方退休前邀約到專訪，「小哥的故事太多，還沒聊完呢。」

(中時 )