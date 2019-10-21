北韓人民武力省副相金亨龍今天表示，美國和南韓必須針對目前朝鮮半島的僵局提出新的解決方法。他還警告，對平壤採取敵對政策，將導致嚴重後果。

路透社報導，北韓最近才對和華府談判缺乏進展表達不滿。國際持續對北韓實施經濟制裁，希望促使平壤放棄核子和彈道飛彈計畫。在飽受壓力之際，北韓本月揚言重啟長程飛彈試射。

金亨龍在北京香山論壇表示，北韓已努力建立持久和平，但由於美國和南韓政府所採取的行動，情況陷入加劇緊張情勢的「危險惡性循環」。

金亨龍說，雖然北韓和美國雙方發表聯合聲明已超過一年，但在改善兩國雙邊關係方面卻沒有進展。這完全是肇因美國對北韓採取不合時宜且敵對的政策。

金亨龍也指控南韓「言行不符」，持續和美國進行軍演，並購買先進軍事裝備。

金亨龍說：「美國和南韓當局必須銘記我們捍衛區域和平的堅定意志，避免採取任何破壞情勢穩定的行動，並提出解決問題的新方法。」

(中央社)