外籍大學生逛茶博，體驗台灣茶文化。（廖志晃攝）

剛落幕的南投世界茶葉博覽會，吸引60萬人到訪，盛況空前；其中，來自法國等國家10多位大學交換學生，也和南投高商學生一起到茶博共襄盛舉，參與五感體驗、曲水流觴，留下深刻印象。

南投高商校長何景標指出，南投是台灣茶葉重要產地，茶藝文化則是台灣珍貴的資產；因此，學校運用新課綱的開課彈性，發展茶藝美學特色課程，並結合教育部大手牽小手計畫，與國立中興大學國際處合作，讓10幾位來自法國、土耳其、印度、泰國等外籍大專生，與34名南投高商學生，聯袂探索世界茶業博覽會。

經由鹿谷鄉生活茶會副理事長陳培慈導覽，並由投商應用英語科學生負責英文解說；在「凍頂茶香館」中，鹿谷鄉農會安排茶五感體驗，從嗅香、觀色、焙藝、品味，讓外籍生感受台灣凍頂茶的博大精深，並從交錯的五感體驗中，了解凍頂茶的醇厚與豐富層次，還將親手焙火的茶葉帶回國與親友分享。

茶博會「曲水流觴」將茶與音樂結合，源自書法家王羲之蘭亭集序的歷史典故，讓品茗者透過茶香、音樂穿越古今，深刻體驗美學饗宴。

帶隊老師張佳蕙表示，學生在陪同外籍大專生參訪茶博過程中，給自己結交外國朋友、英語導覽交流的機會，將課程所學充分運用，更讓他們更懂得珍視在地文化的價值，為南投茶葉做了最好的文化外交。

(中時 )