南庄鄉公邱梓增歡迎大家來南庄遊玩。〔謝明俊攝〕

南庄石壁部落有雄偉的石壁奇景。〔參山國家風景區提供／謝明俊苗栗傳真〕

為行銷獅頭山風景區轄域特色及推動部落觀光，讓遊客可以深度探索部落文化、感受山林美景，交通部觀光局參山國家風景區管理處將於108年11月2日舉辦「108年南庄石壁部落登山健行饗樂」活動，也為2020脊梁山脈旅遊年提前暖身。

石壁部落位於苗栗縣南庄鄉東河村，是一個泰雅族村落，居民多從鹿場遷徙下山，因四周環繞許多高逾二、三百公尺的陡峭石壁而得名，泰雅族稱此地為「Raisinay萊喜奈」，為高山峭壁之意，非常壯闊雄偉。這次健行活動主題訂為「108年南庄石壁部落Uwahcisan Raisinay登山健行饗樂活動」，以泰雅族話Uwahcisan Raisinay表示歡迎大家來石壁部落遊玩之意。

這一次的活動健行路線約1.8公里，主要圍繞著石壁部落的山林自然美景（原路折返），登山健行的難易度適中，很適合民眾來挑戰及一日小旅行，並於終點站特別規劃一系列的音樂表演活動，舞台主場為瞭望景點的最佳位置，由此登高遠眺，石壁部落及周邊秀麗的天然美景一覽無遺。除此之外，本活動結合一系列的體驗活動讓遊客能深入了解原住民族文化，包含部落導覽解說、南庄地區原民工藝師DIY體驗活動、健行音樂會、有獎徵答活動及抽獎活動，精彩可期！

來不及報名參加的遊客們，日後也歡迎到南庄地區的原住民族部落遊玩，除了石壁部落的染織工坊、山餡甜點站和住宿服務外，還有其他部落景點值得探訪，例如東河瓦祿產業文化館、向天湖、賽夏族民俗文物館、神仙谷等等。另外11月2、3日在瓦祿產業文化館、露營場，亦有舉辦「瓦祿文化節」的年度系列活動，濃縮了東河社區的工藝及原民文化之美，更安排勁歌飆舞晚會活動，期待呈現給遊客東河社區多樣多彩的文化風貌！

參山國家風景區管理處轄內獅頭山風景區除了擁有自然美景外，更富含泰雅族與賽夏族的原民文化，參山處長期與地方部落、協會合作致力於推廣部落文化及部落觀光行銷活動，讓部落文化傳承及產業創新，也讓更多遊客深刻體驗到部落文化底蘊，值得大家走訪南庄部落微旅行。

(中時 )