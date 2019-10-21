英國「星期泰晤士報」今天引述外交消息人士報導，英國首相強生的脫歐新方案若本週無法獲得英國國會通過，歐洲聯盟（EU）將同意讓英國脫歐時間延後至明年2月。

星期泰晤士報（Sunday Times）還說，歐盟同意的脫歐期限將是「可替代的」，意味只要強生（Boris Johnson）的脫歐協議在期限前獲國會同意，英國可以在11月1日、12月15日或明年1月提早脫離歐盟。

報導又說，歐盟要等到各成員國政府有機會評估新脫歐協議22日前在英國國會過關的機率，才會做出決定。

歐盟官員與外交官今天則告訴路透社，脫歐延後多久範圍很廣，從僅延1個月至11月底，到可能延後半年或更久，端看倫敦情勢未來發展而定。

而儘管英國多數企業界領袖不想見到無協議脫歐，但脫歐不確定性持續也未必較好。脫歐懸崖已近在眼前，歐盟若同意延期，3個月後又要再面臨一次大限，過程造成的連帶損失正在增加。

英國商會（BCC）經濟學部門主管提魯（Suren Thiru）表示：「無論下一步發展為何，英國脫歐未決的後遺症將延續到明年。…政治上的無作為已帶來嚴重的經濟後果。」

總體而言，英國因應脫歐衝擊的表現已比一些人預期要好。但企業卻付出沉重代價。

汽車業特別容易受到脫歐計畫變化無常的影響，因產業的供應鏈是及時運作。根據英國「汽車製造商及貿易商協會」（Society of Motor Manufacturers and Traders）統計，英國汽車業為脫歐作準備已花費超過5億英鎊（約新台幣197億元）。

英國最大車廠捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）為免10月31日脫歐期限過後面臨供應鏈中斷，目前正讓英國工廠停工一週；且脫歐期限過後，無論是有協議脫歐、無協議脫歐或延後脫歐，停產仍將持續。日本的豐田汽車公司（Toyota Motor）和德國車廠BMW也皆宣布計畫在英國停產。

為因應脫歐，藥廠必須囤積供應，以確保英國不會出現基本藥品短缺。藥廠還得在歐盟其他地區的工廠提高產能，以符合脫歐後的監管要求。

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）便估計，他們正花費4000萬到5000萬英鎊（約新台幣16億至20億元）來確保脫歐後能在海外銷售產品。另家英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）的脫歐花費，更幾乎是上述金額的2倍。

脫歐不確定性造成英國製造業降溫。根據英國商會調查，英國製造業者表示，第3季銷售額、現金流和投資都呈現惡化。

(中央社)