去年2月在台犯下殺女友命案的香港籍嫌犯陳同佳，在香港因洗錢被關押，預定本月23日出獄，並表達希望到台灣投案，卻遭質疑有政治目的。但有港媒披露受害者父母6月就曾致信香港特首林鄭月娥，建議勸陳嫌投案，並非「突然」說要赴台接受司法審判。

稍早行政院長蘇貞昌則在臉書發布說法，認為過去曾提出希望透過司法互助來遣送陳嫌，但未獲回應，現在突然說要主動投案恐是想將「送中」合理化，無法接受這種有政治目的的做法。

但根據稍早港媒披露，該案死者潘曉穎的父母早在6月底就曾去信給林鄭，並在信中提出四種解決辦法，其中就包含讓陳嫌赴台自首。

潘曉穎父母6月底去信林鄭提出的四點解決方案：

1. 以「單次個案處理」方式，賦權香港法庭審理單一個案

2. 港府以「行政指令方式」單次移交疑犯

3. 賦予香港法庭域外法權

4. 勸說疑犯到台灣自首

且根據消息，香港在過去幾個月也有多位議員提出其他促成引渡陳同佳的方法，當中有公民黨楊岳橋及民主黨尹兆堅提交私人草案，分別建議修訂《侵害人身罪》及《刑事司法管轄權條例》，設法解決引渡問題。

(中時 )