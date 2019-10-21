新北市板橋警分局大觀派出所巡邏警員程振維、徐偉豐20日上午10時許，查緝印尼籍失聯外籍移工時，遭移工徒手反抗，導致程員鼻樑出血，警員仍英勇將移工壓制在地，訊依妨害公務及傷害罪嫌偵辦。

警員巡邏至板橋區大觀路一段28巷內，發現一對移工，行蹤詭異，有刻意閃躲巡邏員警跡象，員警於是前往盤查，該男移工趁警方查証證件時，轉身要跑，隨即被程員發現攔下。

該移工突握拳往程員臉上砸去，ㄧ時間程員鼻樑出血，但程員不畏受傷鼻樑出血，仍英勇與同仁將該移工壓制在地，經查該移工為逾期停留的印尼籍逃逸移工，另該女性移工經查無涉不法予以離去。

逮捕後，員警至醫院檢查傷勢，才發現程員左手掌骨折、鼻樑出血需開刀醫治，在受到攻擊後如此嚴重傷勢下，仍能不顧自身，英勇奮將犯嫌壓制逮捕，另徐員嘴邊受傷ㄧ同將犯嫌制服，足為表率。

板橋警分局長林富助接獲程員執勤受傷，需開刀、住院，立即親赴醫院探視程員，並拜託院方盡力協助幫忙，安排開刀住院事宜，並親至病房致贈慰問品及關心程員恢復狀況，希望程員能好好休養，對於程員們的英勇行為表示讚賞及高度肯定，期望同仁在執勤時要隨時確實注意本身安全。

(中時 )