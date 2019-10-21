台灣新北地方檢察署主任檢察官許瑞娟率檢察官賴建如等7人訪視永和警分局查賄制暴工作。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

台灣新北地方檢察署主任檢察官許瑞娟率檢察官賴建如等7人與新北市政府警察局副局長艾鵬、刑事警察大隊副大隊長余祥雲等人，今（21日）下午聯合訪視永和警分局「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查賄制暴」工作。

會議中，永和警分局報告相關查賄制暴概況，包括今年以來查獲3改造手槍之肅槍工作、2件20人掃蕩幫派工作及查獲106件一、二、三級毒品高達23853.98公克之肅毒工作。

主任檢察官許瑞娟也肯定永和分局對肅槍、治平、掃毒的努力，也提示本次選舉重點即是「科技查賄」，包括查緝網路假訊息及防制境外資金介入選舉2大重點。

永和分局長謝宗宏亦就本次選舉最可能遭遇到的網路假訊息問題提出討論、溝通。主任檢察官許瑞娟會議中立即就實務上之網路假訊息認定提出解決方案，雙方於選舉查賄蒐證重點、境外旅遊賄選等表示看法，借由意見溝通達到檢警合作之最大化。

謝宗宏表示，維護永和地區的治安平穩是警察的責任，長期以來針對選舉查察賄選防制暴力宣導，鼓勵民眾勇於檢舉、拒絕賄選不遺餘力。去年選舉即查獲多件賄選及幽靈人口案件，選舉必定持續秉持「深入查證，事證明確」的最高標準，以維持永和地區選舉的純淨。並強化警民合作，共同開創廉潔、清明、乾淨的選舉環境。

(中時 )