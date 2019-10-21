【旺董開講】蔡衍明：台灣要贏！請問要贏誰？贏什麼？

旺董蔡衍明21日在Youtube直播表示，這一次的選舉，你也知道我們旺中集團就是所謂的韓天台，我想各位朋友你們看電視，會看我YouTube的人大部分的人都看我們中天，大家都講我們中天是韓天台。

你們看，壹電視是不是要叫壹蔡台？那年代是不是要叫年蔡台？那三立是不是要叫三蔡台？東森是不是要叫東蔡台？民視是不是要叫民蔡台？各位，台視是不是要叫台蔡台？

旺董說，至少我是中天的大股東，我敢承認我是支持韓國瑜，那你不就說，認為我們中天台就是韓天台，韓國瑜不對的也是對，對的也是對。

那他們這些有蔡字台的人，你們大家來評判，他們是不是把蔡總統，不對的也是對？對的也是對？對韓國瑜不對的也是錯？對的也是不對？

旺董強調，至少我中天，以我大股東的立場，我敢表達我是支持韓國瑜！你們敢不敢公開表達你們是支持蔡英文嗎？你們這些有蔡字的電視台，大家就站在這個角度看每一台的內容吧！反正這就是大家對支持的人的支持方式。

旺董表示，其實我真正支持的是我們自己的主張，我的主張就是兩岸好台灣才會好，甚至大家也知道我們有創無色覺醒的主張，韓國瑜他是第一個簽我的無色覺醒，但是現在韓國瑜他對兩岸的政策跟我們無色覺醒也不一定通通一樣！所以我們也有評論韓國瑜跟我們不一樣的地方。

旺董稱，我說的意思就是我們是有我們的想法和立場，不要說我們說的好像是韓國瑜100%都是對的，不對的也是對的，對的也是對的。跟我們想法不一樣的地方我們還是會講，我想這一點請大家（要明白）。有一些真的是鐵韓粉，我們一講到這個韓國瑜哪裡可能做法還是什麼的有一點我們不認同，也是會收到韓粉的批評，但是這沒關係，大家來研究。

旺董指出，我想大家支持韓國瑜的立場都是「希望我們追求過好日子」，難道不是嗎？尤其最近我看一個民進黨的廣告，什麼台灣要贏、世代共贏，我也不知道台灣要贏什麼，我覺得這個口號（怪怪的）。一般我們在說我要贏，就是我要跟誰比，我要贏誰。你說台灣要贏，台灣是要跟誰比要贏？你也說不清楚！世代共贏是要贏什麼？大家應該聽得懂我的意思，要贏什麼？要講清楚！不然只是喊口號而已！

(旺報 )