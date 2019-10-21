藍營立委沈智慧（前左）認為，水湳菸樓為珍貴歷史資產之一，也是農業聚落演變成都市的見證，力爭保留修復。（立委沈智慧服務處提供／張妍溱台中傳真）

台中市北屯區水湳菸樓約75年歷史，2015年8月被台中市政府列為歷史建築，因建築外觀破損、滿屋垃圾如「廢墟」，一直以來被當地人視為治安死角；藍營立委沈智慧21日說，中央地方通力合作，水湳菸樓確定保留修復，先編列規劃費300萬元，預估修復及再利用工程總經費為3000萬元，可望2020年動工。

立委沈智慧指出，去年水湳菸樓經田野調查及文資專業研究後，預估修復及再利用工程總經費約3000萬元，但中央地方一直未達共識，計畫遲遲沒著落。她認為水湳菸樓為台中珍貴歷史資產之一，也是農業聚落演變成都市的見證，日前力邀文化部文化資產局、台中市文資處等，前往會勘，取得修復共識。

沈智慧表示，初步決定編列規劃費300萬元，由中央、地方以6比4方式分攤，由文化部編列180萬元預算，另120萬元經台中市文資處陳報市府單位後，市長盧秀燕立即核定以預備金墊支，同意撥款，讓水湳菸樓得以順利保留，並確定逐次修復。

地方人耆老說，日據時期，台中市屬「菸草密集種植區」，大部分集中在北屯、南屯、豐原、潭子區等，北屯水湳菸樓曾是當地製菸產業重要場所之一，為「大阪式菸樓」建築，內部功能性的乾燥、火爐間等，均有完整保留，若重新修復，可望風華再現，帶動當地人潮。

(中時 )