日韓關係惡化，使得兩國民眾互訪劇減，廉價航空公司為招攬客人，不惜成本地降價促銷，大阪、首爾來回機票的基本價竟低到只要1千日圓(約台幣285元)。

日媒報導，廉價旅行網站「ena」的廉航機票採購負責人指出，從8月的最後1周起就感覺不對勁，通常大阪、首爾的來回機票最便宜也要6至7千日圓左右，但「首爾航空」(Air Seoul)竟開出1千日圓的票價，「易斯達航空」（Eastar Jet）開出1200日圓的票價。

票價會依訂票率高低而波動，過去福岡、首爾的來回機票大約5千日圓，現在跌到3千日圓。「德威航空」(Tʻway)的福岡、首爾來回機票甚至跌至2千日圓。

該負責人表示，「尤其福岡、首爾來回機票降價特別顯著，使大阪和成田飛首爾的機票也隨之跌價。11月因為是日本過年長假前，一般上班族較難請假，出遊的人也許會減少，說不定現在從日本赴首爾旅遊正是好時機。」

(中時電子報)