日本便利商店龍頭7-11今天宣布，8家分店將從11月起實施「非24小時營業」，在深夜時段打烊，這對過去一向以24小時營業為原則的便利商店來說，可說是商業模式轉變的轉捩點。

日本便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）日前發生一起受到社會矚目的爭議事件，位於東大阪市東大阪南上小阪店主，因為找不到足夠人手來應付24小時營業，決定2月開始每天營業19小時，從上午6時開門到隔天凌晨1時關門，結果被7-11總部要求解除契約並支付違約金，引發輿論譁然。

日本的7-11除了位於辦公大樓及車站內的分店，其他全數一直以來都是24小時營業。但因為發生這起爭議，讓7-11總部決定從3月中旬挑選分店試辦「非24小時」營業模式。

日本共同社報導，7-11總部今天宣布已製作完成「深夜打烊指導方針」，雖然當初很堅持24小時營業的原則，但因為爭議愈演愈烈不得不走向正式的「非24小時營業」。

目前已知第一波「非24小時營業」的分店，是今年實施「非24小時營業」實驗230間分店中的8間，將從11月1日起正式實施深夜打烊。

在爭議事件後升任7-11社長的永松文彥說，會基於指導方針來跟加盟店主商量相關事宜，但最後要不要走「非24小時營業」，交給加盟店主來做判斷。

日本讀賣新聞報導，這是長期以來以24小時營業作為原則的便利商店，將迎接商業模式轉變的轉捩點。

指導方針中彙整了加盟店主如果要縮短營業時間應注意的事項，例如事前先進行最長半年的實證實驗，觀察營業額的變化，及如果有商品在深夜送達時，要如何存放進店內等。

日本經濟新聞報導，7-11總部讓加盟店主自行判斷要不要縮短營業時間，並希望加盟店主在實際實施時能參考這份指導方針。

7-11總部3月挑選約230間加盟店，從4月開始實施縮短營業時間。從總部所做問卷調查可看出，在大約1萬5000間分店中，有約15%的店主回答會實施或正在研究縮短營業時間。

根據日本7-11官網資訊，全日本的7-11到9月底止，共有2萬1010家。

(中央社)