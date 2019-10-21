「綠綠」深受全校師生喜愛。(新北市動保處提供／吳亮賢新北傳真)

老師向學生介紹新來的小鸚鵡「綠綠」。(新北市動保處提供／吳亮賢新北傳真)

五股區德音國小教師林俞呈9月份時在校園內拾獲一隻小太陽鸚鵡，因其模樣討喜可愛，決定將牠認養在教室內，並取名為「綠綠」，每到下課時間，都有大批學生到教室搶著跟牠互動，不但成為校園內的吉祥物，更因此讓學生學習尊重生命、愛護動物的精神，成為最棒的生命教育教材。

林俞呈9月份在校園內拾獲小鸚鵡後，立即交給動保處安置，但在動保處官網公告招領期過後，仍沒有飼主出面領回，因此林俞呈及校方決定認養這隻可愛的小鸚鵡，給牠一個溫暖的家。

林俞呈表示，自從學校認養了小太陽鸚鵡「綠綠」之後，小朋友們跟鸚鵡的互動非常熱絡，不僅在牠身上學到關於野生動物的知識，更學習到愛護動物、尊重生命的態度，

德音國小表示，未來將認養更多小動物，讓小朋友們有機會認識不一樣的野生動物，觀察其生活習性，成為校園內最棒的生命教育教材。

農業局長李玟表示，鸚鵡是一種長壽、聰明、學習力強且與人互動性高的動物，因此鸚鵡的飼主往往把牠們當成家人般重視，一旦遺失就如同失去親人般難過，會四處打聽下落。

李玟說，民眾飼養鸚鵡時需注意鸚鵡可能會打開門飛走，如果有遺失鸚鵡或是其他寵物可上動保處的公告招領區網頁查詢，或是撥打動保處專線2959-6353詢問，動保處也會媒合無家可歸的小動物，成為學校小朋友們生命教育的最佳夥伴。

(中時 )