購物中心總經理廖孟省（右）手持火炬登場，與協理楊鈵彥啟動聖火儀式。（曹婷婷攝）

用跑馬拉松精神衝刺業績！又到了各大百貨年度週年慶開跑的一年一度盛會，南紡購物中心21日舉行5周年慶誓師大會，全體主管、員工化身田徑選手，誓言用跑者精神突破11億元周年慶業績目標，周年慶檔期除了祭出多重回饋，更有高達18％現金回饋，保證讓民眾滿載而歸。

南紡購物中心今天舉辦5週年慶誓師大會「衝吧!南紡隊」，開場由專業舞團帶來熱舞為購物中心全體同仁打氣，主管們衝刺上陣宣示達成業績目標。購物中心營運事業群協理楊鈵彥上台勉勵全體人員，壓軸由購物中心總經理廖孟省手持火炬登場，與協理楊鈵彥共同啟動聖火儀式台，全體同仁齊呼「業績超標 5與倫比」，象徵業績超標的熱氣球隨之升空，全場歡聲雷動，掀起高昂士氣。

24日起至11月6日，南紡購物中心首波週年慶活動開跑，祭出18％現金回饋，化妝品／香氛／內睡衣／女鞋滿3,000元送300元、全館指定店櫃滿5,000元送500元、指定大家電／名品傢俱滿10,000元送1,000元，首四日持會員紡卡FunCard消費達指定門檻加送100元，首七日持本館聯名卡刷滿6,000元送200元。

指定業種更推出加碼送活動，首四日1F化妝品／香氛滿5,000元送100元;首七日3F指定店櫃滿6,000元送100元、大家電／名品傢俱滿50,000元送500元、B1及4F小家電／鍋具／寢具、4F婦嬰童用品／童裝／玩具／1F時尚廣場及4F樂活廣場特賣會滿6,000元送100元;首波檔期期間，2F指定店櫃滿6,000元送200元、全館指定餐廳／輕食滿2,000元送300元、B1食品料限定滿3,000元送200元。

活動更推出「心心集樂趣滿額集心送」活動，24日起至11月20日，凡持本館會員卡至指定店櫃消費滿1,000元可兌換1顆心，集滿15心可兌換250點會員點數、滿28心可換600點會員點數、滿68心可換800元商品抵用券、滿168心可換2,300元商品抵用券、滿288心可換4,500元商品抵用券，11月1日更加碼舉辦「快樂星期五 驚喜加碼心 超級有心5倍送!」活動，凡當日於指定店櫃消費滿1,000元即可兌換5顆心。

另外，31日起至11月3日舉辦「會員好康加碼贈」，當日持會員紡卡至指定店櫃累積消費滿8,000元送丹露日式雙層保溫提鍋乙個、滿23,000元送虎牌彈蓋式不鏽鋼保溫杯乙個，11月4日起至6日展開「懶散兔與啾先生滿額贈」活動，持會員卡至指定店櫃消費滿1,500元送南紡限定懶散兔與啾先生不鏽鋼燜燒罐乙個;24日起至27日，當日持會員卡及中國信託(南紡聯名卡除外)、台新、國泰世華、玉山及花旗五大指定銀行卡，至指定店櫃消費滿8,000元送100元，以上活動內容依現場公告為準。

(中時 )