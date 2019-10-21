針對在台殺害女友箱屍案的港籍兇嫌要來台投案，國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉21日對法務部、內政部、國安局荒腔走板的無法面對提出強烈質疑。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

針對在台殺害女友箱屍案的港籍兇嫌要來台投案，國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉21日對法務部、內政部、國安局荒腔走板的無法面對提出強烈質疑。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

針對在台殺害女友箱屍案的港籍兇嫌要來台投案，國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉21日對法務部、內政部、國安局荒腔走板的無法面對提出強烈質疑。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

針對在台殺害女友箱屍案的港籍兇嫌要來台投案，國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉21日對法務部、內政部、國安局荒腔走板的無法面對提出強烈質疑。她說，蔡英文政府對於國家主權和人民觀感，真的有感嗎？在雲端一輩子的蔡總統，為何會如此麻木不仁，宋瑋莉接著指出，在台灣犯下殺人刑案的兇嫌，要從香港來台投案，蔡政府卻將之視為反送中即將破功的一塊火炭，這無非是喪權辱國、心中毫無公平正義的作為。宋瑋莉強調，由此可以看出蔡英文心中根本沒有國家社會的主體性，只有他個人的政權與利益。

宋瑋莉同時聲明，她認為民進黨的基隆立委蔡適應展現最基本的恥感，在民進黨聲援反送中的過程裡，為了獲取選票不惜製造社會對立、趁機製造兩岸緊張，這都已經讓基層民眾極度反感，現在如果繼續這樣愚民弄權，民進黨的選情只會更糟。宋瑋莉更強力呼籲蔡適應回頭是岸，並表示既然他的競選海報早就背棄民進黨的綠色，而全面精心選用國民黨的藍色當底色，不如乾脆點直接與蔡英文切割自保，這樣還可能多騙一點選票。

由於21日適逢蔡適應委員競選總部成立，宋瑋莉表示，蔡適應口口聲聲說照顧民生，那他要跟蔡適應「對賭」幾件事，「一、私菸案絕對破不了，罪不上民進黨大「菊」、二、南方澳斷橋案絕對被草草掩埋，交通部長不會下台、三、消防員因民進黨的農地工廠法案喪失寶貴性命，內政部長絕對不會下台、四、蔡英文絕對不會要求香港制訂嫌犯送台條例，因為民進黨根本不重視台灣的自由法治。」宋瑋莉說，如果這三個月來的四大案她賭輸，那她宋瑋莉可以裸退台灣政壇，反之，她則要求蔡適應委員應該辭職退選，並說「因為他既不幫人民爭取公道，也凡事用嘴砲愛基隆，根本不是什麼基隆囝仔，而是政治撈仔」，宋瑋莉強調，我們愛護台灣的民主、自由、法治，因此她絕對不容許任何外籍人士把台灣當成「大逃殺」的場景，百姓也對殺人、棄屍、潛逃感到氣憤，她說「如果蔡適應不讓蔡英文政府為此道歉，選民也會用選票唾棄他，在明年選舉全面下架民進黨的無恥政客」。

(中時 )