女星謝忻與已婚好哥兒們阿翔爆出婚外情，事發後遭經紀公司要求停工，她停下腳步3個多月，近日慢慢嘗試復工，日前確定將跟乃哥合作新節目，而謝忻經過沉潛與反省後，心情上逐漸擺脫低氣壓，臉書po文也開朗許多，已經能夠跟周圍的人談笑，昨還po文透露想跟恩師胡瓜討生日禮物，安排推演各種可能性，被網友笑虧根本是「最強撒嬌」無誤。

謝忻。(中時資料照片)

謝忻昨天在臉書po文，透露跟胡瓜、胡釋安等一行人一起在百貨公司裡的餐廳聚餐，吃飽後眾人散步逛街，瓜哥突然在名品C牌前駐足看著一整排手錶，貌似困擾，這畫面讓謝忻機靈的腦袋靈光一閃，湊過去說：「瓜哥瓜哥，我的生日還有一個多月，不用這麼急啦」、「這些錶隨便一隻我都可以接受」，還說自己很貼心，怕恩師選擇困難症，趕忙給瓜哥打一劑「強心針」。

而胡瓜聞言，笑著跟兒子說：「安安(胡釋安)，你看看，世界上居然還有第二個跟你姐一樣行徑的人，充滿幻想，真的很敢啦」，眾人都被逗樂，而謝忻心機還沒用完，她笑稱自己號稱「小猶太」，趕忙買了一杯星巴克焦糖瑪奇朵請瓜哥喝，這行為竟也是為了生日禮物，「瓜哥通達人情世故，一定知道就算受人點滴，也當湧泉以報的道理吧」，表示自己只買了最小杯的，「這樣子的投資報酬率我覺得很可以」、「小禎躺著也中槍」，不忘感謝恩師，對她平時就愛調皮搗蛋，充滿包容。

(中時電子報)