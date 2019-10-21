韓國瑜到大林億鑫合作社與農民座談，允諾上任後管制進口。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜21日下午前往嘉義大林鎮的億鑫合作社，與基層農民座談，了解鳳梨產銷問題，農民質疑，為什麼台灣自己農產品過剩，還要大量開放其他國家進口影響價格？韓國瑜說，他在北農4年半，深知農民辛苦，他會是農民最好的朋友，進口的部分，為了不在大量收成時讓農民雪上加霜，未來進口的數量應該開始予以管制。

韓國瑜今天下午到大林億鑫合作社參加座談，現場超過500位農民與會，不少農民高喊「韓國瑜凍蒜」、「韓總統」反應熱烈，億鑫合作社負責人簡源松、前立委翁重鈞、吳育仁及山區立委參選人許能通皆與會，現場民眾針對農產進口、產銷失衡、農產通路及觀光業陸客不來提出問題。

韓國瑜表示，他在西螺住了25年，在北農做了4年半，對農民特別有感情，如何讓農民得到合理的收入、待遇、價格非常重視，韓指出，現在很多問題，有些是結構性的，但有些則是人為可以做好的，例如市場開發，將來政府一定要主動幫農民找通路，未來希望農漁產品出口占30％左右，農民對價格才比較有把握，農民不要暴利，只要正常價格。

針對農民提出的進口問題，韓國瑜說，若鳳梨大產，還要進口鳳梨，農民怎麼吃飯？不能雪上加霜，未來要開始予以管制，韓強調，農民是「肚皮朝地、背朝天」，自己一定會是農民最好的朋友；觀光業部分韓國瑜則說，台灣目前在全世界100多個國家有外交官，未來外交官要負責推銷台灣農漁產品並且觀光客帶進台灣。

(中時 )