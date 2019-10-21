台中爵士音樂節圓推出精彩節目，吸引民眾前往聆聽。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

邁入第17年的台中爵士音樂節20日晚間圓滿落幕，為期10天的活動共吸引138萬人次參與，由台北爵士大樂隊及來自泰國的蘭實爵士大樂團等「重量級」團隊為活動畫下完美句點，台中市副市長令狐榮達在閉幕儀式中，感謝樂手、工作人員及參與樂迷，期待明年再相見。

台中爵士音樂節於11日起一連10天在市民廣場及山海屯各區共演出50多場。台中市府文化局表示，今年首度邀請2個邦交國家─聖露西亞及貝里斯的樂手參與演出，並安排Anna Maria Jopek、Derrick Gardner、Antonio Hart及金曲獎得主謝明諺等國內外超強卡司，共有15個國家音樂團隊參與演出。

此外，並結合在地業者推出優惠券活動，整合30多家「爵士店家」，包括好吃、好住、好玩及好逛的在地旅宿及商店，提供樂迷們更多元的旅遊選擇，開幕當天就突破18萬人次參與。

文化局指出，今年還推出全新配套措施，包含規劃環狀接駁車；動員中興里、昇平里、民龍里及忠明里的80多名環保志工，協助現場觀眾進行垃圾分類，更激發熱心民眾自發性加入清潔行列，透過爵士樂的交流，打造台中成為爵士之都。

(中時 )