匯集雲門舞集、陶身体劇場兩大舞團，與林懷民、陶冶及鄭宗龍3名國際級編舞家的「雲門舞集、陶身体劇場」節目，繼高雄、台北演出後，26日及27日將在台中國家歌劇院登場。結合林懷民退休前最後創作《秋水》、陶冶為雲門舞者編作《12》及鄭宗龍為陶身体編製的《乘法》，3齣舞作將激盪出加乘震撼。

《秋水》是林懷民退休前為雲門資深舞者編作的最後節目，林懷民秋天在日本京都郊外看到河流靜靜地流著，水面上漂著紅葉，因為不少雲門資深舞者在此舞作演出後可能將離開雲門舞台，而林懷民即將要退休，他將心境化為《秋水》的寧靜之舞。

兩大舞團交換編舞家，會激起怎樣的火花？陶身体劇場藝術總監陶冶的《12》，由雲門12名舞者參與演出。陶冶的創作靈感來自北歐山間快速流動的彩雲，雲門與陶身体劇場都很重視舞蹈基礎法，兩者交會連結成為肢體美好的舞動，12名舞者在舞台上不斷地波動、移動身體，隨著時間的堆疊就像天空雲彩的千變萬化。

鄭宗龍將在2020年接任雲門藝術總監，他在陶身体劇場中已有的架構下，再加上自己對身體的理解與用法，兩者加在一起得到「相乘」的效果，引動舞者想跳舞的渴望，在兩者間創作出繽紛、變幻無窮的《乘法》。

(中時 )