小朋友打扮成卡通造型，騎乘分局提供的小型警用機車。〔頭份分局提供／謝明俊苗傳真〕

頭份警分局21日上午安排欣欣幼兒園百餘名師生到分局參觀。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

萬聖節即將到來，苗栗縣警頭份分局為了讓未來主人翁多了解警察伯伯的工作環境，21日上午安排頭份欣欣幼兒園師生百餘人前來分局參觀，小朋友特別打扮成王子、公主、仙女、巫婆等造型，分局也準備小型警用機車以及警察平時應勤裝備給小朋友實際接觸，讓嚴肅的派出充滿了歡樂笑聲。

頭份警分局特別安排專人引導參觀分局拘留所、頭份派出所，另指派頭份派出所警員胡智堯負責展示及解說手槍、指揮棒、無線電及鎮暴裝備等警用裝備，第五組警員羅佩琦等負責協助試乘小型警用機車，讓小朋友了解警察執勤裝備及平日執勤現況外，並宣導反詐騙、反毒、交通安全及婦幼安全等常識。

園方與家長將參觀小朋友盛裝打扮成童話公主、仙子、王子、巫婆及卡通造型巴斯光年、美國隊長、蜘蛛人等，造型多變可愛，並精心準備萬聖節應景歌舞表演給執勤員警觀賞，活潑可愛的模樣，萌感十足，頭份派出所警員胡智堯將園方準備好的餅乾、糖果發放給小朋友，小朋友從警察哥哥手上拿到糖果，興奮不已，大家留下美好回憶。

(中時 )