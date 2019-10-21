揚塵來襲！隨著東北季風逐漸增強，花蓮北區河川與出海口等砂石裸露地出現陣陣風飛沙，嚴重影響當地居家生活品質，揚起的沙塵甚至遮擋行車視線。花蓮縣政府緊急採購萬個口罩發放縣民，並出動灑水車減少塵土飛揚情況。

每年10月至翌年3月，是東北季風最猖狂的時節，花蓮北區新城、秀林等鄉鎮首當其衝，轄區內河床地與出海口處裸露灘地受到強風吹撫，帶起陣陣沙塵飛揚，居民騎車外出後，身上都鋪上一層厚厚的沙灰，住家與校園空氣品質更是奇差無比，用路人視線也不佳，嚴重影響交通。

縣長徐榛蔚立即指派有關單位應變處理，採購1萬2千個口罩發放。民政處代理處長江東城表示，口罩於21日分配至各村長服務處與鄰近學校，包含新城鄉新城村、順安村、新城國中；秀林鄉秀林村、富世村及秀林國中、富世國小及秀林國小等處。

江東成還說，目前立霧溪與其他溪流正在進行疏濬工程，此時正值季風吹拂之際，只要環保署空氣偵測達紅色警戒，便會派遣每日3輛灑水車，針對砂石車運輸便道與新城忖街道，減少塵埃。

江東成提到，河流疏濬工程結束後，將引進台東卑南溪流域的水梯田工法，在約莫22公頃的疏濬區以水覆蓋表面，達到抑制揚塵的功效。

(中時 )