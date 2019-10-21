記者張理國／台北報導

外傳行政院秘書長李孟諺今天主持跨部會會議，討論外送員及外送平台關係。行政院發言人Kolas Yotaka表示，李孟諺今天有找國發會進行了解，但今天沒有召開跨部會會議，蘇揆也還不會拍板此事。不過，李孟諺指示勞動部，後續將在10月24日由勞動部與各業者召開座談會，持續釐清相關問題。

外送員交通事故頻傳，為釐清外送平台及外送員關係。外傳李孟諺今天與國發會、勞動部、交通部、金管會、衛服部進行討論。但Kolas 說，李孟諺今午有跟國發會非正式討論，因為國發會昨與業者進行溝通，李孟諺只是掌握溝通內容及狀況，非並正式跨部會的決策會議。

她表示，李孟諺現階段是分別與各部會進行了解，還不到舉行跨部會會議的階段，因此今天不會有結論，也還不到蘇揆拍板的時候，若要舉行跨部會會議，李孟諺將會視需要擇日舉行。Kolas說，由於還有相關問題待釐清，繼國發會與業者溝通後，李孟諺已指示勞動部24日與平台業者召開座談會。

(中時 )