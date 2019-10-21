開啟數位閱讀新風貌！彰化縣政府與台灣閱讀文化基金會攜手推動「數位愛的書庫」，21日在芬園國中揭牌，彰化縣長王惠美表示，盼借重數位科技，讓學習無遠弗屆，幫助偏鄉學子超越空間、環境限制，縮短學習的城鄉差距。
王惠美指出，政府資源有限、民間力量無窮，感謝基金會與企業界長期幫助，彰化縣已設置28座愛的書庫、及1座英文書庫，現在又募集2座數位愛的書庫給芬園國中、原斗國中小，將提供60台平板電腦和6台充電箱數位設備，未來將可提供學校實施、發展數位閱讀素養教學課程，並用來辦理工作坊培訓及教師研習等。
王惠美表示，感謝台中童綜合醫院副院長徐少克響應捐贈芬園國中10萬元套書，閱讀力是一切學習力的基礎，也是連續思考的過程，縣府致力推廣閱讀教育，近年也努力推動數位科技、英語教育，期許讓孩子有更好的學習環境、更好的國際觀，與時代接軌。
基金會董事長廖祿立說，基金會在全台設立305座愛的書庫，2015年起再從「愛的書庫」循環流通的概念發想設置數位書庫，整合數位網路等資訊科技能力，融入於教學課程中，將平板電腦等工具轉換成輔助學習的利器。
(中時 )
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