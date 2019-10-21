台南市農業局推廣在地生鮮雞蛋，結合台灣首府大學餐旅管理學系，主廚搭配酪梨、毛豆、火龍果、鮮乳，製作出20多種創意雞蛋料理，吸引目光。（莊曜聰攝）

科技業工程師姚雲龍轉行養雞，供應知名早餐店、咖啡連鎖業者雞蛋，打出知名度。(莊曜聰攝)

台南市雞蛋產量居全台前4位，也是高優質雞蛋的主要產地，南市農業局為推廣在地生鮮雞蛋，結合台灣首府大學餐旅管理學系，由主廚許煜忠搭配酪梨、毛豆、火龍果、鮮乳等在地食材，製作出20多種創意雞蛋料理，吸引目光，未來農業局可與校方持續合作，將提供創意蛋品料理的製作流程，讓民眾都能在家輕鬆DIY。

許煜忠與學生製作的雞蛋餐點包含甜、鹹、冷、熱等，融合中、日、歐、美式各類做法，光是水煮蛋就能變化出7、8種口味，還加入麻豆出產的紅柚，酸甜口感非常特別，另外還有泡芙、鹹派、布丁等吃法，令人食指大動。

農業局指出，雞蛋含有蛋白質、胺基酸、維生素等人體必需的營養素，一顆品質優良的好雞蛋，只要簡單水煮就能吃出獨特風味；市面流行的溏心蛋，要有滑嫩的蛋黃口感，雞蛋的新鮮與否就非常重要，農業局也推薦擁有自有品牌的小農雞蛋，供民眾選購。

來自柳營區參軍牧場的「天然的蛋」，以平面飼養取代籠舍，雞隻有充足的生活空間，並取得人道飼養認證，強調自然、健康；蛋雞場位於新營區的昂山蛋鋪則有產銷履歷認證，蛋殼呈現天然的紅、粉等色，很受消費者青睞；原來是科技業工程師的姚雲龍8年前轉行，到南化區養雞，推出小野玉子品牌，供應知名早餐、咖啡等餐飲業者，專業管理讓他的雞蛋頭好壯壯。

農業局長李朝塘說，將持續加強畜牧場源頭管理、宣導正確用藥觀念，確保蛋品無藥物殘留，為民眾蛋品食用安全作把關，他也建議民眾挑選時，以蛋殼乾淨、無裂痕、未破損為主，並認明具有CAS、產銷履歷或有機驗證標章的驗證類雞蛋，品質有保障，選購時更安心。

(中時 )