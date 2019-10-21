▲日月潭文武廟「舒淇許願池」的許願硬幣被偷後，聚寶盆已成空，廟方再度進行例行性清理。（楊樹煌攝）

國際知名風潭區日月潭的重要景點文武廟，日前傳出廟中「舒淇許願池」內民眾許願投擲池的神明錢被偷，廟方發現後報警查緝，經警方調閱監視器，以車追人，順利逮獲19歲陳姓主嫌，並依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，陳姓嫌犯前不久曾至該廟，發現開放式的許願池內有許多信眾投擲的硬幣，認為很容易下手，於是在本月14日夥同另位友人前往該廟行竊，並將池內兩座聚寶盆的硬幣全都撈光。

文武廟是在近日中在進行許願池的例行整理時，才發現池中的硬幣全部不見了，於是馬上向警方報案。

日月潭派出所18日據報後，隨即調閱路口監視器，確認陳嫌做案的車輛，立即通報警網以車追人，馬上就在南投市查獲陳嫌與車輛，嫌犯坦承有偷竊許願池的錢幣，但偷多少並未細數，偷來的錢已花到只剩2000多元，警方在偵訊後隨即移送南投地檢署偵辦。

日月潭文武廟表示，該廟主祀關聖帝君、孔子、岳飛等，廟內的許願池是2011年興建，當時是因影星舒淇與母親到廟拜拜，見到廟方正在籌建許願池，慷然捐獻出400萬元設置2座聚寶盆，表達對該廟虔誠心意，廟方並在聚寶盆刻上舒淇本名林立慧，該許願池也因舒淇聲名大噪。

(中時 )