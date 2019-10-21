國民黨總統參選人韓國瑜20日在嘉義市造勢，群眾大爆滿。（廖素慧攝）

國民黨總統參選人韓國瑜21日參拜新港奉天宮，有媒體問他因日前險遭蛋襲，20日在嘉義市造勢晚會，嘉義市警察局長勒令若韓遭蛋襲則懲處派出所長，韓國瑜說，千萬不要增加警察的壓力，最低限度警力維安即可。市警局駁斥子虛烏有。

韓國瑜說，千萬不要，警察的勤務已經夠辛苦了，警察眷屬更辛苦，我出來拜訪，維持低限度警力就好，千萬不要把壓力加在警察身上，10萬人的場合有1個人丟出1個雞蛋，是防不勝防，要怪罪警察是不公平的，希望警政署及各縣市警察局長不要嚴苛要求警察，他個人的維安只要維持最低限度，不要擾民，他感謝警察，更要感謝警察的眷屬。

市警察局表示，子虛烏有，局長勤教時有提到大家要有充分準備，不要緊張，各分局對自己的責任區盡責維安就好。

但有派出所所長私下坦言，沒有明說要懲處，只是長官三申五令要求「各責任區指揮官負起全責」，且臨時增調警力維安，確實頗感壓力不小。

(中時 )