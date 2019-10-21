上週末，在大陸廣東江門有一場崇武英雄世界自由搏擊的比賽中，詠春實戰高手丁浩遭66公斤級搏擊選手阿虎（陳錦雲）爆頭KO。丁浩僅在擂臺上堅持了74秒，就被阿虎一記高掃擊中頭部KO，當場倒地昏迷不醒。據悉，丁浩賽前表示這次來，就是想要證明傳武詠春的實戰能力。

陸媒對這場PK的評語是尖酸又刻薄，據指說，一場規格不算是很高的自由搏擊比賽又火遍了格鬥圈，可惜憑藉的不是多高的水準，而是噱頭夠足。

咏春大師擂臺賽丁浩對戰搏擊手阿牛。（圖取自微博）

在這場傳統武術二打一挑戰現代搏擊的比賽中，搏擊選手阿虎如戲耍孩童般陪「太極狂魔」宋德財玩了一下，隨後就以直拳將宋德財輕鬆KO，休息了一會後，阿虎繼續對陣另外一位傳武練習者丁浩。

丁浩自稱是詠春拳實戰派代表，是福建著名詠春拳拳師余昌華的首席大弟子。他曾挑戰北京格鬥狂人徐曉東，打平收手。

而這次丁浩剛開始的時候還可以在近距離和阿虎糾纏一下，但是當阿虎把距離拉開以後，丁浩就沒轍了，他不會防守阿虎的低掃，一直後退，這時對手突然一個變架由低掃成了高掃，丁浩毫無意識，被一腿擊暈在擂臺上。

比賽開始咏春丁浩（黑衣）虎虎生風，還能擋住搏擊阿牛攻勢。

經驗豐富的裁判沒有讓任何人觸碰丁浩，在醫生的簡單治療下，丁浩恢復了清醒，但是丁浩的師父余昌華卻當場大喊「沒事」，試圖讓丁浩繼續打比賽，賽後還稱「丁浩還可以打，只不過主辦方不讓繼續了」。

年僅29歲卻似腰纏游泳圈的丁浩，在精幹的搏擊選手阿虎面前不堪一擊。事後還說是因為過度訓練導致肌肉痙攣，不是被擊倒的，如果給我第二回合，我會擊倒對手的。

不過，網友留言的批評就沒這麼客氣，「自由搏擊不是花拳繡腿，需要速度、力量和抗擊打能力，就是俗話說的要想學會打人就先學會挨打。不要再給國術丟臉了，也不要再作秀了，這種武術選手我們不需要。」

擂臺賽進行74秒丁浩遭阿牛（白短褲）一記掃腿KO爆頭倒下。（圖取自微博）

浩的師父余昌華賽後還稱「丁浩還可以打，只不過主辦方不讓繼續了」。（圖取自微博）

(中時電子報)