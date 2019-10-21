大立in89豪華影城今天正式開幕。（柯宗緯攝）

大立in89豪華影城今天正式開幕。（柯宗緯攝）

高雄電影院大戰開打，近來各大影城頻頻插旗。大立in89豪華影城今天正式開幕，推出頂級座椅及環境，以及親子影廳，與市場區隔，接下來幾年秀泰及威秀也預計進駐北高雄，提供高雄民眾更多選擇。

高市副市長葉匡時今出席開幕儀式，他感謝大統集團在高雄設立第一家親子共享的豪華影城，融入親子互動元素，將嶄新的概念帶入電影體驗，這是高雄的創舉，可望帶動五福、漢神、新崛江商圈的人流及買氣。

葉匡時提到，電子商務的崛起，讓百貨的經營方式起了許多新的變化，其中「體驗」是關鍵，五感的觀影體驗讓觀眾更願意走進影廳，也豐富人與人間的互動。

他說，市府針對提升高雄在地影視產業發展，除了投資並大力協助影視拍攝外，更將全力行銷宣傳高雄電影，帶動更多人走入影廳，觀影的氣氛更熱絡，也就有更強的誘因拍攝好電影，這是一股正面的循環力量。而目前高雄電影節正如火如荼進行中，非常歡迎大家來高雄共襄盛舉。

「大立in89豪華影城」自6月試營運以來，業績每月持續成長，來客數更是每月成長4～5萬人，提高近兩倍幅度。

in89共規劃11個影廳，有6個COACH plus影廳，4個VIP等級的一般影廳，1個親子BoomBoom廳，並引進國外的豪華沙發座椅，提供毛毯、免費濕紙巾、USB充電座及送餐服務，打造全台首家全VIP影廳規格影城。

在看好高雄整體經濟環境下，大立百貨斥資數億元完成第二階段的改裝，打造出更好、更趣味的體驗型購物環境。從2018年11月至今，陸續改裝完成的賣場有著全新美妝生活、親子娛樂、書香選物、美食饗宴、時尚流行等五大元素。

開創出千坪的EATALEE美食街、2樓至5樓及7樓數十家全台獨家專櫃進駐，呈現出耳目一新的面貌，改裝樓層除了現有的忠實顧客外，還吸引了許多年輕優質客群及外地來訪的觀光客群。

(中時 )