◎拒陳同佳來台 韓批蔡政府腦袋壞掉

國民黨總統參選人韓國瑜21日下午抵達北港奉天宮參拜，離開前接受媒體聯訪時，再批蔡英文政府不同意港女命案凶嫌陳同佳來台；韓國瑜說，司法管轄權視同中華民國主權一部分，蔡總統口口聲聲說自己最能保護中華民國主權，現在卻反不同意陳同佳來台受審，此例一開後果不堪設想，希望民進黨政府懸崖勒馬，讓司法權伸張、主權得到保護。

◎馬辦重批蔡政府 殺人投案推三阻四

香港反送中（逃犯條例）事件引發風暴未歇，針對蔡政府拒收陳同佳案，前總統馬英九辦公室今（21）日表示，從連日來陸委會、法務部、內政部對本案的說法，到今日國安局坦承是「政治考量」，證明蔡英文政府對這個案子，從頭到尾都是政治考量與選舉計算，而且是兩套標準，「潑漆毀損義憤填膺，殺人投案推三阻四」，選舉利益重於人權法治，政治考量勝過人命關天。

◎納勞基法後福利遭砍 住院醫師不滿

住院醫師納勞基法上路一個月，台北市醫師職業工會搜集檢視各醫院契約後痛批，不少大型醫學中心趁法律上路之際大砍醫師福利，將原本優於勞基法的契約修惡，不僅大砍住院醫師年休日，甚至「曲解」勞基法本意，將工時「上限」解讀為「下限」，醫生工作日不增反減。

◎美食外送意外連連 外送員喊冤

花蓮10月20日晚間於市區中山路上發生美食外送員與民眾對撞車禍，兩人除多處擦挫傷外並無大礙，但新聞報導傳的沸沸揚揚，也讓不少民眾擔心往後花蓮車禍是否會更多。也有外送員表示，車禍每天都會發生，他們在路上跑自然更容易出事，但並非所有外送員都不守規矩，只是社會往往放大檢視。

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(中時電子報)