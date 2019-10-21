出席第九屆北京香山壇的美國助理國防部長幫辦施燦德今（21）日表示，美國一直支持自由的印太地區，美國跟大陸的競爭不存在對抗，美國也不想任何國家在大陸與美國之間進行一個選擇，美國不想跟大陸分裂，會繼續推動大陸的建設性關係。

但施燦德也強調，美國希望讓所有的國家都能夠維護自己的安全與主權，可以自主選擇自己的道路，走向一個和平穩定的環境。

施燦德說，美國的印太政策是開放的、不是排他的。美國最初的概念是為了擴大包容性，美國歡迎所有國家加入，只要這些國家願意接受以下原則，這些原則包括尊重主權和獨立、和平解決爭端、遵守國際規則規範，及飛越和航行的自由、推動自由公平貿易和投資。這不是美國的原則，而是持之已久的原則、是包容性的原則，是各個地區和全世界共享的原則。

施燦德說，美國支持所有國家倡導這種區域原則的秩序，且體現在美國和其他各方所採取的行動上，美國會維護一個自由和開放的地區，從而推動共同的利益，創造穩定，推動經濟繁榮增長。

施燦德表示，一個自由的印太地區要想實現，要靠各國的共同努力，美國願和各個國家實現這個願景，美國已看到愈來愈多的國家一起努力、維護自由和開放的國際秩序，美國希望伙伴和同盟能夠維護和平與主權。

施燦德說，美國歡迎更多的國家，只要他們願意加入，美國都願提供支持。同時，也歡迎中國加入，美國跟大陸的競爭不在對抗，美國也不想任何國家在中國與美國之間進行一個選擇。美國會繼續推動中國的建設性關係，也會有跟其他國家的合作，推動在共同的基礎上實現共贏，有利於全世界。

(旺報 )