幾天前，深海探測船海燕號(Petrel)才在中途島附近海域發現加賀號航空母艦的殘骸，團隊繼續在該海域尋找，找到了與加賀號噸位相近的赤城號航空母艦。

英國每日快報(express.co)報導，這項發現是由瓦肯控股公司(Vulcan Inc.)進行的，該公司是由已故的微軟創辦人保羅艾倫(Paul Allen)成立，艾倫在生前就很喜歡做一些特殊探險與研究，他希望找齊第二次世界大戰期間，各個重要海戰沉没的軍艦最終的模樣。該團隊製作了深海探測船海燕號執行這個計畫，多年來，這艘76公尺長的調查船，已經已經發現了30多艘沉沒的軍艦。

赤城號1920年代的模樣，此時是複雜的三層甲板。(圖/naver.jp)

瓦肯控股公司海底作業主管羅比‧卡拉福特(Rob Kraft)說，週日對聲納數據進行的審查顯示，可能找到了日本的大型航空母艦，雖然不知道是哪一艘，在該海域的沉艦有可能是赤城號或是蒼龍號，不過從數據顯示，該艦的長度與加賀相近，都是260公尺，因此加賀號的可能性更大。蒼龍號雖然也是大型航空母艦，不過艦長是230公尺，較赤城、加賀來的小。

海燕團隊的聲納分析圖，目前判斷應是赤城號。(圖/RV Petrel)

中途島海戰是公認的太平洋戰爭轉折點，對日本來說是由盛轉衰，對美國而言是反敗為勝的契機，在該役中，日本艦隊遭到大敗，赤城、加賀、蒼龍、飛龍四艘航空母艦相繼沉沒，三隈號重型巡洋艦也在返航時沉没，而美國則損失約克鎮號航空母艦(USS Yarkton,CV-5)與哈曼號驅逐艦(USS Hammann ,DD-412)。美國艦隊司令雷蒙‧史普魯恩斯(Raymond Spruance)一戰成名，成為美軍最倚重的海軍指揮官；相對的，日本艦隊司令南雲忠一因作戰不力，被調到塞班島擔任要塞守備司令。

軍事歷史學家約翰·基根（John Keegan）稱其為「海戰史上最令人震驚的扭轉」。海軍歷史學家克雷格·西蒙斯（Craig Symonds）稱其為「世界歷史上最重要的海戰之一，可與薩拉米斯海戰(Battle of Salami,波斯艦隊遭雅典艦隊消滅)，特拉法加海戰(Battle of Trafalgar,英國納爾遜子爵擊敗法國西班牙艦隊)和對馬海峽海戰(日俄戰爭的關鍵海戰，日本東鄉平八郎提督消滅俄國波羅的海艦隊)並列，在戰術上具有決定性，戰略上具有重大改變意義。

對美日雙方來說，中途島海戰的參戰軍艦，都是海軍歷史上的明星級軍艦，許多艦名都被保留沿用，比如現今的日本海上自衛隊，最新銳的輕型航空母艦-出雲級2號艦就叫加賀號(JS Kaga, DDH-184)，而最新銳的柴電潛艦取名為蒼龍級。相同的，美國海軍「約克鎮號」也有沿用，最後一艘約克鎮號是提康德洛加級神盾巡洋艦的2號艦(CG-48 ,USS Yorktown)，可惜該艦在2004年除役，目前美國海軍編制中，還沒有新的約克鎮號。

該團隊的下一步必然是尋找蒼龍號與飛龍號，蒼龍號沉沒地點大致與赤城、加賀相同，飛龍會離的遠一些。至於美國的沉艦約克鎮號，早在1998年就已被發現鐵達尼號沉船的羅伯巴拉德(Robert Ballard)團隊所發現。

(中時電子報)