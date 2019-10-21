每天都注意刷牙，卻常常還是有反覆蛀牙、牙齦發炎......聽說可以透過中藥改善，真的嗎？

中醫師認為，蛀牙、口腔疾病與清潔有絕對關係，正確刷牙還是第一步。但有些人，即使已注意清潔，仍容易反覆蛀牙，或是牙齦經常腫脹發炎，可能就與體質濕熱有關，可以適度透過中藥調理改善。

口腔狀況屬中醫問診項目之一。台北慈濟醫院中醫部主治醫師徐培珊說，問診時，中醫師會詢問病患是否容易牙齦浮腫；若是孩童，則會問是否經常蛀牙，藉此了解病患的腎氣與腸胃功能。

她指出，中醫認為「腎主骨生髓」，而「齒為骨之餘」，牙齒長得好不好，與腎氣充足與否有關。大人常熬夜易傷腎氣，或是小孩早產，導致先天腎氣較弱，就需要藉由補腎藥物，如左歸丸，進而改善牙齒狀況。

而「齦為胃之絡」，上排牙齒、牙齦位於足陽明胃經的循行路線，下排牙齒、牙齦則在手陽明大腸經的路線。因此腸胃不好，可能也會反映在口腔，如反覆蛀牙、牙齦發炎、口臭等。

若吃太多甜食、油膩食物，喝過多奶茶或含糖飲料，造成腸胃濕熱。（圖片來源：pixabay）

徐培珊指出，若吃太多甜食、油膩食物，喝過多奶茶或含糖飲料，造成腸胃濕熱，透過經絡循環影響到口腔健康，口腔環境不好，就容易有疾病產生。

台北市立聯合醫院林森中醫院區中醫師謝明憲也同意，體內濕氣重，舌苔會容易增厚，呈現黏膩感。若沒有趕快處理濕氣，加上刷牙時沒有清理舌苔，就容易孳生細菌，造成蛀牙、牙齦發炎等問題。

除了飲食，徐培珊發現，有小孩是因便秘、消化不良、吃飯時間過長，食物停留在消化器官過久，也會影響腸胃功能。氣不順，導致胃經、大腸經堵塞，同樣影響到牙齒、牙齦健康。

徐培珊建議，若是因為腸胃濕氣所導致，飲食上要避免太甜、太油、辛辣等重口味食物，吃飯盡量定量定時；中藥上則可用清胃散，將腸胃的熱清除。

除了清熱藥，謝明憲會用芳香化濕及利水的中藥，如白蔻仁、砂仁、藿香、滑石等來改善，平常則建議患者可以喝綠豆湯加薏仁，清熱利濕。

「濕熱最纏綿難癒」，謝明憲指出，台灣屬於海島型國家，夏天悶熱，一般人又愛喝冰飲，體內濕氣難排出。建議除了避開冰品與重口味食物，也要能適度運動，把濕氣透過流汗慢慢排出體外。

有不少病患也會有牙齦容易發炎的現象，在中醫來看，認為是「熱證」的表現。

謝明憲指出，牙齦發炎時，要先確認原因為何。若是因「實熱」所致，通常是急性發炎，呈現紅腫脹熱，甚至化膿，可用清胃散去火，單味藥則可用石膏、黃連、生地等藥材。

若屬「虛熱」，則為慢性發炎，多出現在慢性病、癌症、長期牙周病患者身上，腫脹感延續時間長，疼痛度不若急性發炎。可用清虛熱藥材，如胡黃連、女貞子、旱蓮草等，再透過麥門冬、枸杞等滋陰，就能改善。

徐培珊也說，透過針灸也能適度緩解牙痛。依循胃經、大腸經上的穴道，針刺合谷穴、內庭穴。但若是蛀牙導致牙痛，就一定要到牙科就診處理乾淨。

許多人用了牙線、牙間刷認真刷牙，仍反覆蛀牙，是因為牙齒排列，無法清除到每個死角，需要牙醫幫忙。（圖片來源：pixabay）

恩主公醫院牙科部主任范綱信表示，牙齒問題主要還是與清潔有關。許多人用了牙線、牙間刷認真刷牙，仍反覆蛀牙，是因為牙齒排列，無法清除到每個死角，需要牙醫幫忙。

此外，如果喜歡吃甜食、喝酸性飲料、抽菸等，會破壞保護牙齒的琺瑯質，導致蛀牙、牙周病。

與中醫類似，牙醫也認為吃東西過久，容易有口腔疾病。范綱信解釋，從牙科觀點來看，吃飯時間過長，食物停留在口腔時間久，會容易黏在牙齒上，不易清潔。累積久了，就容易變成硬塊的牙結石，藏有許多細菌，用牙刷也無法刷除。

他提醒，口腔問題一旦有感，通常都已經很嚴重，為避免出現口腔疾病，要能正確清潔，高風險族群（如曾有牙周病、容易蛀牙）每3個月就要給牙醫檢查，一般人則建議每半年檢查一次。

無論是哪種體質，中醫師與牙醫皆強調，一定要有正確的口腔清潔，若有牙齒不適先給牙科醫師診斷，再搭配中醫調理體質，才有機會改善口腔問題。

(中時電子報)