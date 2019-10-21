面對國內少子化浪潮，私立科大把生源瞄準新南向，盼吸引外籍生跨海就讀。（林和生攝）

日前才傳出私立華洲工家因不敵少子化浪潮，在不得以的情況下宣布停辦，而這波強浪接連不斷地往岸上拍打，如今又有包括美和科技大學與大仁科技大學2所屏東老牌私立科大，決定在109學年度起停招部分科系，或用調整學制方式，期盼在浪頭強襲下能繼續站穩腳步。

美和及大仁科大於109學年度起，已有部分系所或者至少一個學制停招；「真的是不得以的決定」，大仁科大副校長郭代璜無奈地說，國立大學在這波浪潮下都不一定能夠站穩，私校面對的挑戰更加嚴峻，因此把招生沒那麼好的科系或學制調整，希望讓學校換個樣貌經營。

學校老師則透露，以藥學起家的大仁科大，因藥學系錄取分數高，吸引不少頂校高中生願意南下就讀，「招生根本不用擔心」；另外相對普遍的資工或原鄉學程，在其他學校分食生源的情況下，在地處偏遠的屏東根本就無法生存。

美和科大也面臨相同情況，因此宣布四技日間部的「資訊管理系」與「文化創意系」於109學年度起正式停招，另還3個四技進修部也停招；美和科大校長翁順祥說，現在錄取率幾乎百分百的條件下，每位高職生首選都是日間部，加上進修管道多元，「於是決定進行組織調整」，但強調並非該系所招生管道都停招。

透過學制調整讓資源集中，郭代璜表示，藥學與寵物美容系都是校內熱門科系，近年更吸引不少港澳學生前來學習寵物照顧相關領域，這讓他們深深覺得，擴展新南向、吸引外籍生跨海求學，是學校因應國內少子化能夠想到的對策。

(中時 )