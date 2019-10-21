「台灣仁醫騎士協會」藉由醫療關懷把愛心送到偏鄉。（張朝欣攝）

由一群中醫師組成的「台灣仁醫騎士協會」，得知雲林沿海地區醫療資源缺乏，21日邀集9名中醫師前往口湖鄉義診，發現許多老人家疏於養護身體，慢性疾病比率偏高，有必要加強衛教觀念，才能活得長壽健康。

「台灣仁醫騎士協會」21日在創會會長黃碧松率領下抵達口湖鄉成龍村，9名中醫師與20餘名醫護人員、志工在前立委尹令瑛、地方熱心人士劉東騰等人協助下展開義診，不少老人家聞風而來，希望借助中醫療法改善多年痼疾。

黃碧松、陳風城、廖世輝、林憲慶、洪淑英、廖武松、翁瑞文等中醫師根據村民症狀，分別施以推拿、針灸、拔罐等中醫療法，並贈送科學中藥，醫師們表示為方便民眾服用，大部分中藥都製成錠劑，不用再耗工費時熬煮。

黃碧松指出，偏鄉地區老年人口比率較高，此次義診發現，老人家常因醫療資訊不足與缺乏衛教保健觀念，造成慢性疾病或是工作傷害，因此除了治療給藥之外，也利用機會加強宣導各種保健養生常識。

「台灣仁醫騎士協會」本著騎士精神，多年來在偏鄉地區進行義診，會員們除了上山下海，也到逃逸移工收容所、監獄等就醫較不方便的單位義診，希望藉由醫療關懷把愛送到各個角落。

黃碧松說，「台灣仁醫騎士協會」是由「中華民國傳統醫學會寒窗學子膳食基金會」加以擴大，除了義診，也致力幫助兩岸貧寒學子解決膳食問題，藉此不分國界將愛永續傳承。

(中時 )