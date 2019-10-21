20191021蔡英文開始掉槍了，韓國瑜快撿啊。(YouTube/謝寒冰)

有民調顯示，蔡英文總統的支持度雖然仍領先國民黨總統參選人韓國瑜，但已下滑11個百分點，名嘴謝寒冰表示，近來蔡英文政府每半個月出一次小包，一個月一次中包，二至三個月會出一次大包，包括立法院長蘇嘉全為爭不分區跟民進黨中央鬧翻、港女命案凶嫌陳同佳，香港要送回我們不要，對韓國瑜來說都是撿到槍，呼籲國民黨趕快攻擊，執政黨掉槍不撿就是傻瓜！

謝寒冰在YouTube直播時指出，民進黨內鬨已逐漸檯面化，蔡英文因不敢得罪行政院長蘇貞昌跟新潮流系，所以只好把不分區立委留給他們，謝寒冰砲轟，由此可見，民進黨就是一群等著吃肥肉的人，這時藍軍一定要見縫插針，凸顯民進黨肥貓政治分贓到甚麼地步；此外，針對陳同佳案，蔡政府也是滿腦子政治利益卻摒除司法正義，呼籲韓國瑜一定要抓緊機會攻擊。

謝寒冰說，現在韓國瑜就是國民黨的最大公約數，藍軍不能只有主帥往前衝，還要有許多側翼才能打垮敵人，他建議國民黨不分區名單一定要跟民進黨不同，凸顯不是派系分贓，而不是傻傻等著看好戲，也不能只靠媒體人，包括藍軍立委、韓國瑜辦公室都要動起來，對手是國家機器，再等就是等死，因為如果韓國瑜選不上，國民黨立委也會很慘，謝寒冰語重心長地說「國民黨自己的生死存亡之戰，如果自己都不幫助自己，那就去死好了！」

謝寒冰強調，佛系打法不會贏，就像陳其邁去年一開始以為自己領先很多，到最後就是掛，敗選就是吃土。他兩三個月前就曾預言，蔡英文陸續會掉很多槍，國民黨一定要用力打，而且韓國瑜現在利空出盡，他建議韓國瑜直搗深綠區，若對方施以暴力，反而更會幫韓國瑜加分。

謝寒冰指出，民進黨不分區分贓鬧內訌，陳同佳案滿腦子政治利益沒想到司法正義，蔡英文為了不讓香港反送中風潮平息，連司法正義與基本主權都不要了，肥貓詐騙集團的本質顯露無遺，呼籲韓國瑜一定要抓緊機會攻擊！網友也留言回應「這樣的政府還是早點下台！」、「阿嬤開始露餡了」、「精神完全錯亂」、「一個不要臉的政黨」。

(中時電子報)