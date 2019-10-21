巨匠美語舉辦全程英文推理闖關，讓學員提高學習興趣。（巨匠美語提供／柯宗緯高雄傳真）

英文學霸Janet帶領學員歡樂玩味英文每一刻。（巨匠美語提供／柯宗緯高雄傳真）

巨匠美語舉辦全程英文推理闖關，讓學員提高學習興趣。（巨匠美語提供／柯宗緯高雄傳真）

美語補習班為鼓勵學員說英文，別出心裁結合偵探劇情，創新打造「全英文逃脫賽」前進南高雄，引領學員化身「福爾G斯」，用英文推理解謎，爭奪總值10萬元獎金，更找來英文學霸Janet擔任神秘關主，機智考題鼓勵學員走出封閉式學習。

巨匠美語打造「福爾G斯-莊園炸彈驚魂記」融合案發現場、證據搜索、炸彈密碼解鎖，共設計7＋1關，包含「客廳-衝出封鎖線」、「臥室-人形之謎」、「遊戲間-中斷的賽局」、「後花園-破碎的記憶」、「餐廳-最後的晚餐」、「通訊室-求救訊號」、「地下室-奪命之鑰」、「最終解謎-引爆危機」。

偵探們需絞盡腦汁，一層層推敲解謎、獲得提示，最終破案找出兇手，並帶領所有人逃出莊園。突破傳統課本化教學方式，預計將再創有感英文學習新浪潮，讓英文應用不再遙不可及。

此次活動特別邀請Janet到場擔任神秘關主，與學員上演一場精采的機智解謎，學員唯有回答出正確解答，才可獲得加分籌碼，朝首位逃脫成功的偵探邁進。

「英文是開啟世界這扇門的鑰匙，但要能走到世界裡面，更重要的是融會貫通，不是只當個考試機器！」Janet表示，平時也非常喜歡參加密室逃脫體驗，今年參加偵探劇情與全英文逃脫賽，非常興奮。她直說，利用生活化方式，發現較能讓學員有熱情，可以走出一直關在教室或電腦前的封閉式學習，實際應用英文於生活體驗中。

參與活動的學員表說，這是第一次參加如此有趣的全英文逃脫賽，真的是太棒了！比起平常只是在教室上課，今天竟然有機會可以化身偵探走出戶外實戰，與其他學員一起燒腦解謎、互相切磋，也對英文更有熱誠了。

(中時 )