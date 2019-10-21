創世基金會21日起發起連續五周的義賣活動，每周一從早上10點起至下午3點，連續在信二路北都飯店門口擺攤，並在11月22日為老人家舉辦「愛在基隆，慈善餐會」。（吳康瑋攝）

創世基金會21日起發起連續五周的義賣活動，每周一從早上10點起至下午3點，連續在信二路北都飯店門口擺攤，並在11月22日為老人家舉辦「愛在基隆，慈善餐會」。（吳康瑋攝）

創世基金會在基隆地區從去年推出植物人泡澡服務起，不只讓長期臥病在床的植物人，也可以享受原床泡澡享受，也接連推出許多老人照護的方案，近日為協助創世基隆院植物人安養服務，更從21日起發起連續五周的義賣活動，每周一從早上10點起至下午3點，連續在信二路北都飯店門口擺攤，並在11月22日為老人家舉辦「愛在基隆，慈善餐會」。

創世基金會向記者指出，老人家的問題不容忽視，更呼籲有愛的民眾小額捐款長期支持，讓需要照護的老人家獲得更全面的關懷，也歡迎社會大眾共襄善舉踴躍認桌，關懷清寒植物人家庭。

現場愛心義賣物品琳瑯滿目，不僅有生活用品、零嘴小吃、衣服褲子等多項愛心商品，更歡迎爸媽帶著小朋友一起到現場挖寶、撿便宜，更同時還能做愛心。創世總經理林大永表示，希望藉此喚醒各界對植物人的關懷，號召更多企業、善心團體來響應，守護植物人溫暖的「家」。

創世基金會團隊對於需求者的體貼以及任勞任怨是有目共睹的，但植物人泡澡服務的需求量不斷攀升，到宅服務志工嚴重不足，亟需更多熱心的民眾踴躍加入到宅服務志工，創世基金會更呼籲希望以實際的行動能為創世號召更多志工團隊，為處於社會弱勢邊緣的家庭提供更多的溫暖。

創世基隆院許詩瑋院長表示，目前基隆院安養58位植物人，仍有許多植物人家庭需要幫助，為使服務不中斷，期盼公司行號、團體認券參與「愛心餐會」，歲末犒賞員工辛勞，也可二次公益轉贈給弱勢家庭，關懷植物人家庭，讓這份愛能延續。

(中時 )