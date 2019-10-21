小朋友生病聽到打針總是畏懼不已，甚至嚎啕大哭。高市大同醫院自創「兒童專用注射台」及手部固定副木，並將注射空間改造為開心農場，降低病童戒心，再注射前玩闖關遊戲，透過手部運動血管也更能明顯看見，這兩款輔具已申請專利，有效提升注射率。

兒科病房護理長何幸美表示，據統計臨床實務逾9成住院兒童生病時須要進行靜脈注射，但平均每人需4.2針才能注射成功，尤以1至3歲幼兒反應較其他年齡更強烈，甚至新聞上常出現因兒童注射導致父母對醫護人員的醫療言語暴力。

何幸美說明，這款兒童專用注射台導入人因工程改善、符合護理師均高、並加裝照明日光燈，更設計木製拉拉樂遊戲台，能遮蔽注視針頭視野，降低孩童害怕，拉拉樂遊戲台加裝拉線拉球遊戲、旋轉音樂盒及彩色油滴漏斗，期望分散兒童注意力。

她說，現在孩子喜歡滑手機、看平板，1至3歲孩童可藉由3C產品遊戲及影片，分散注射時注意力，而3至6歲孩童自主性較強，喜歡互動性遊戲，所以護理師團隊腦力激盪，親自繪製故事繪本「勇敢豆豆冒險記」，讓家長一起與護理師參與，成功完成注射。

大同醫院護理部主任李育珮表示，兒科病房創意成果運用後，從原本1個孩童需要4.4針才能完成靜脈注射，降低至僅1.4針就可完成，兒童哭泣時間也從原本的34分降至5分；6歲以下兒童一針就上的成功率達72％，高於全球統計54％～60％。

(中時 )