高市勞工局透過「職業再設計」專案，解決聽障勞工慧姊多年來的困擾，終於清晰接聽電話。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

聽覺中度障礙患者慧姊工作時，必須常透過電話聯繫採購業務，但買了昂過助聽器無助益，數度萌生離開職場想法。高市勞工局獲悉經由「職務再設計」專案協助後，解決她多年困擾，終於可以聽清楚，工作起來更加得心應手。

勞工局表示，慧姊在國軍高雄總醫院擔任食勤及食材採購業務，負責照顧全醫院官兵的胃，20多年來在業務上兢兢業業，但背後辛苦顯為人知，曾為解決聽覺問題，遍尋不同助聽器產品，甚至是昂貴高階助聽器，但仍無法清晰聽到電話，必須再三確認，得額外付出更多時間及心力。

她向勞工局博愛職訓中心提出「職務再設計」申請，透過分析發現話機的聲音間接透過助聽器傳入耳朵，就算把聲音放大，仍會受到外界干擾，若先將話機聲音數位化後，再轉入助聽器應是可嘗試的方法；團隊不斷尋找及測試許多商品後，終於找尋到可搭配的轉換設備，並補助雇主購置，再配掛藍芽接轉器，終於解決問題。

慧姊哽咽地說，感謝勞工局專業團隊的協助，讓她聽到有史以來最清楚的電話聲音，不僅順利解決多年的煩惱，也免除被迫思考提早離開職場困擾。

勞工局長王秋冬表示，身心障礙朋友常讓雇主在進用時有所疑慮，或因本身障礙影響工作表現非常可惜，透過專業協助便可加以優化改善，勞工局有提供免費專業評估與經費補助，歡迎洽詢。

(中時 )