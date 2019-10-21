美國總統川普寫錯別字，自創單字，甚或搞錯人名已經不是新聞。也許是近來因烏克蘭電話門引爆的彈劾危機，加上撤軍敘利亞掀起的外交罵戰讓他一個頭兩個大，川普昨天再度錯把馮京當馬涼，把真除國防部長不久的艾斯培（Mark Esper）名字，變成「艾斯培懶惰」（Mark Esperanto），成了推特鄉民笑柄。

川普昨天發推特，為自己撤軍敘利亞東北部的決策辯護，不過，第一句就讓人摸不著頭腦，「國防部長艾斯培懶惰指出，『停火進行得很順利，有一些小規模衝突但很快落幕…』」川普得意洋洋寫道，美軍沒在戰區，也不在停火區內，「我們保住了石油，要把美軍平安帶回家！」

不管停火協議的成效是否像艾斯培說得那般篤定，但肯定的是，國防部長的大名絕對不是艾斯培懶惰。另外，川普說美軍會返鄉，但艾斯培表示駐敘美軍會轉往伊拉克，繼續對抗伊斯蘭國（IS）。正隨艾斯培訪問阿富汗的媒體也看不懂，川普推文中的「保住石油」到底在演哪一齣，因為艾斯培從沒提過此事。

大約2小時後，這篇推文被刪除，川普重發了另一篇，防長的名字終於恢復正常。

“The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with Kurds. U.S. soldiers are not in combat or ceasefire zone. We have secured the Oil.” Mark Esper, Secretary of Defense. Ending endless wars! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

(中時電子報)