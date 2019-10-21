美國總統川普寫錯別字，自創單字，甚或搞錯人名已經不是新聞。也許是近來因烏克蘭電話門引爆的彈劾危機，加上撤軍敘利亞掀起的外交罵戰讓他一個頭兩個大，川普昨天再度錯把馮京當馬涼，把真除國防部長不久的艾斯培（Mark Esper）名字，變成「艾斯培懶惰」（Mark Esperanto），成了推特鄉民笑柄。
川普昨天發推特，為自己撤軍敘利亞東北部的決策辯護，不過，第一句就讓人摸不著頭腦，「國防部長艾斯培懶惰指出，『停火進行得很順利，有一些小規模衝突但很快落幕…』」川普得意洋洋寫道，美軍沒在戰區，也不在停火區內，「我們保住了石油，要把美軍平安帶回家！」
不管停火協議的成效是否像艾斯培說得那般篤定，但肯定的是，國防部長的大名絕對不是艾斯培懶惰。另外，川普說美軍會返鄉，但艾斯培表示駐敘美軍會轉往伊拉克，繼續對抗伊斯蘭國（IS）。正隨艾斯培訪問阿富汗的媒體也看不懂，川普推文中的「保住石油」到底在演哪一齣，因為艾斯培從沒提過此事。
大約2小時後，這篇推文被刪除，川普重發了另一篇，防長的名字終於恢復正常。
(中時電子報)
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