台灣人工智慧（AI）學校台中分校日前在東海大學舉行第四期開學典禮，並舉辦專業講座。東大校長王茂駿21日表示，東大在這波AI浪潮絕不會缺席，去年與亞馬遜AWS合作成立雲創學院，並跨領域整合課程進行數位化學習，培育學生對AI的能力及就業競爭力，未來將規劃成立AI中心，建立產業連結平台。

台灣人工智慧學校在全台共開設4個校區，已有5千多名結業學員。台中分校執行長陳昇瑋表示，隨著人工智慧應用逐漸蓬勃發展，許多產業已開始發展相關應用，如智慧製造、金融與醫療產業等。未來將朝向多元發展，積極培養人工智慧技術人才，第四期將再新增經理人班的專題成果。

東海大學校長王茂駿表示，台灣人工智慧學校有系統效率培養人才，對台灣產業AI化很有貢獻。他強調，現今是AI的時代，廣泛運用在不同領域，也帶來智能化系統產品及大量人才需求的新契機。

王茂駿指出，東海大學在這波AI浪潮絕對不會缺席，校方去年與亞馬遜AWS合作成立雲創學院，並規劃跨領域整合課程進行數位化學習，透過實習及動手實做，培育學生AI能力，並增加就業競爭力，未來將規劃成立AI中心，建立產業連結平台。

東海大學表示，東大近年積極推動AI教育，包括與AWS亞馬遜、人工智慧學校、五大工業區產學訓聯盟、台中榮總及大渡山協會等單位簽署AI框架合作。

(中時 )