嘉義市長黃敏惠（中）鼓勵長輩多多利用樂齡健康訓練場促進健康。（嘉義市衛生局提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市政府衛生局樂齡健康訓練場每周開放4天由物理治療師帶長輩運動，21日舉辦露天「森林中的藍色多瑙河」活動，有專業人員輔導樂齡長輩做運動，市長黃敏惠鼓勵長輩多利用這項免費促進健康的措施。

嘉義市衛生局活化衛生局旁邊國有財產署的機關用地，仿效荷蘭老人樂園，斥資400餘萬元打造「嘉義市樂齡健康訓練場」，建置樂齡運動設施，一度因土地用途與當初國有財產署移撥土地的用途不符而閒置，經取得國產署同意代管，已開始使用。

21日由物理治療師帶長輩運動，許多長輩越動越起勁，市長黃敏惠市長頒發「金腿有力獎」、「春風少年獎」、「蜜蜂勤奮獎」、「美人魚獎」等獎項給長輩，逗樂長輩笑呵呵。

黃敏惠表示，樂齡健康訓練場就是要讓長輩有健康運動的生活型態，延長健康餘命，參照芬蘭老人遊樂園精神，建置設備、有專業人員輔導，都是為了加強長輩反應力、腳力平衡、手腳靈活、手腕訓練，依長輩身體狀況發展個人化運動方式，以避免運動傷害，且運動設施建於戶外，徜徉在大自然氣息，並藉由運動建立社交關係。

市衛生局醫政科表示，目前每周一、二、四、五上午有物理治療師於現場帶領長輩運動，全程免費，歡迎報名，洽詢電話（05）2338066轉315。

(中時 )